В Венгрии подтвердили надёжность вакцины «Спутник V» для Словакии

https://static.news.ru/photo/cd2e2582-af1f-11eb-a815-96000091f725_660.jpg Фото: Tibor Rosta/MTI via AP/ТАСС

Надёжность партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V», поступившей в Словакию, подтвердили в венгерской лаборатории. Об этом заявил глава словацкого Министерства здравоохранения Владимир Ленгварский, передаёт РИА Новости.

Вакцина «Спутник V» успешно прошла тестирование и результаты исследования доказали её надёжность заявил Ленгварский. Он добавил, что исследование препарата было проведено в Венгрии по просьбе Словакии.

Он подчеркнул, что Минздрав Словакии получил официальную информацию об успешном завершении исследования российской вакцины. Для определения дальнейших действий словацкой стороны в отношении хранящейся на её складах партии препарата будут проведены консультации с экспертами.

Словакия закупила вакцину по инициативе тогдашних премьера страны Игора Матовича и главы Минздрава Марека Крайчи. Это вызвало скандал в рядах правящей коалиции, поскольку о сделке не знали ни в правительстве, ни президент республики Зузана Чапутова. Последовали отставки и премьера, и главы Минздрава.

Чапутова и другие ведущие политики страны настаивают на необходимости публикации контракта по закупке «Спутника V», его содержание до сих пор остаётся неизвестным для общественности.

Ранее стало известно, что словацкий Госинститут по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Специалисты сослались на отсутствие некоторых данных от производителя. Представитель института Магдалена Юркемикова пояснила, что на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве российской вакцины помогли ответить лабораторные исследования. Однако основываясь только на них, нет возможности сделать вывод об эффективности и безопасности «Спутника V» для человека.