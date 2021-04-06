В Словакии затруднились найти пользу от «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/b1e787a2-973a-11eb-952a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Братиславский Государственный институт по контролю лекарств (ГИКЛ) не смог вынести заключение о соотношении эффективности и риска вакцины «Спутник V». Специалисты сослались на отсутствие некоторых данных от производителя.

Об этом сообщает братиславская газета Pravda, которая привела слова представителя института Магдалены Юркемиковой.

Наш институт направил 30 марта в минздрав заключение, в котором констатировал, что невозможно сделать вывод о пользе и рисках вакцины «Спутник V» из-за большого количества недостающих данных от производителя, несоответствия лекарственных форм и невозможности сравнения партий, используемых в разных исследованиях и странах, — отметила она.

Юркемикова пояснила, что на некоторые вопросы о фармацевтическом качестве российской вакцины помогли ответить лабораторные исследования. Однако, основываясь только на них, нет возможности сделать вывод об эффективности и безопасности «Спутника V» для человека.

Издание отмечает, что после такого резюме ГИКЛ о вакцине словацкий минздрав обратился в другую местную лабораторию. Результаты проверки могут быть получены на этой неделе. Также минздрав направил соответствующие запросы в страны, где «Спутник V» уже используется для вакцинации населения.

Глава ведомства Владимир Ленгварский, получивший должность только 1 апреля, заявил, что ему требуется минимум одна неделя на ознакомление с возникшей проблемой из-за «Спутника V».

Издание также привело результаты опроса Словацкой академии наук о желающих участвовать в вакцинации российским препаратом. В частности, две третьих опрошенных выступили за использование в стране вакцины «Спутник V» при условии её регистрации, а против её применения высказались только 3,8% участников опроса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев привился от коронавируса российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщил пресс-секретарь лидера республики Берик Уали. Он отметил, что процедура прошла успешно. По его словам, Токаев убежден, что лишь массовая вакцинация и формирование коллективного иммунитета позволит победить коронавирус в Казахстане.