17 октября 2025 в 14:06

В Венгрии объяснили, от чего зависит дата переговоров Путина и Трампа

Сийярто: дата саммита России и США в Венгрии зависит от встречи глав МИД

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Дата и детали переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште зависят и от встречи глав МИД двух стран и ее результатов, заявил в соцсети Facebook (деятельность в РФ запрещена) венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. По его словам, подготовка к саммиту идет полным ходом.

Подготовка идет полным ходом. <…> Вчера поздно вечером я разговаривал по телефону с [заместителем госсекретаря США Кристофером] Ландау и [главой МИД РФ Сергеем] Лавровым, и мы начали подготовку к саммиту, — подчеркнул политик.

Он назвал лучшей новостью тот факт, что главы государств скоро снова встретятся лично. Сийярто заверил, что Венгрия, как «остров мира», готова обеспечить все условия для того, чтобы президенты могли эффективно вести переговоры на тему украинского кризиса.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти через неделю после переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США. Он также уточнил, что вечером 16 октября отдал распоряжения о создании организационного комитета по подготовке российско-американского саммита.

