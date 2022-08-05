В Великобритании впервые пересохли истоки Темзы В Великобритании из-за аномальной жары впервые пересохли истоки Темзы

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В первые в истории истоки реки Темза в Великобритании пересохли. Это произошло в результате засухи, вызванной аномально высокими температурами. Об этом сообщает издание The Guardian.

После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль (8 километров) вниз по течению, — рассказал изданию директор по научной работе в экологической организации Rivers Trust Роб Коллинз.

Великобритания в июле столкнулась с аномальной жарой. Так, 19 июля температура в стране побила ранее установленный рекорд в 38,7 градуса и достигла показателя 40,3 градуса.

4 августа метеорологическое управление страны сообщило, что жара и засуха не намерены сдавать позиции. На следующей неделе в королевстве прогнозируется малое количество осадков, температура воздуха может достичь отметки плюс 38 градусов.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил, что 5 и 6 августа температура в Москве достигнет 30 градусов тепла, а в самом центре столицы поднимется до 32 градусов. В воскресенье, 7 августа, в город придут грозовые дожди и жара начнёт спадать. Он добавил, что до воскресенья осадков в столице не ожидается, а ночи, несмотря на жару, будут комфортными. Температура в это время суток будет составлять порядка 10–15 градусов тепла.