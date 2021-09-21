В Великобритании назвали третьего подозреваемого по делу Скрипалей

В качестве третьего подозреваемого по делу Скрипалей британская полиция называет гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.
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Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.
Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва направила в МИД Великобритании 54 ноты по делу Скрипалей в надежде получить хоть какую-то информацию по данному делу. Однако все эти обращения остались без ответа.