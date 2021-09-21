В Великобритании назвали третьего подозреваемого по делу Скрипалей

В качестве третьего подозреваемого по делу Скрипалей британская полиция называет гражданина России Дениса Сергеева. Ему заочно предъявили обвинения и объявили в розыск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Там отметили , что Денис Сергеев — настоящее имя подозреваемого. Однако он ещё известен и как Сергей Федотов, под этим именем он въехал на территорию Великобритании. По данным полиции, он является агентом ГРУ и сообщником двух других причастных к отравлению Скрипалей россиян — Александра Петрова и Руслана Боширова.

Бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осуждённый в России за госизмену, и его дочь Юлия были отравлены в Солсбери 4 марта 2018 года. Событие спровоцировало международный скандал. В Лондоне уверены, что к отравлению причастна Москва. В МИД России называют обвинения британской стороны бездоказательными.

Ранее посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что Москва направила в МИД Великобритании 54 ноты по делу Скрипалей в надежде получить хоть какую-то информацию по данному делу. Однако все эти обращения остались без ответа.