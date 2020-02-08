https://static.news.ru/photo/0f318774-4b4b-11ea-82a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк сообщил, что в этом году призыв на срочную службу в армию будет осуществляться на добровольной основе для 18-19-летних юношей. С 20 лет призыв на срочную службу будет обязательным.

В этом году юношей 18 и 19 лет будем призывать на добровольной основе, — заявил Загороднюк на телеканале «Украина 24».

Он уточнил, что соответствующие разъяснения уже разосланы в администрации и сейчас готовится ряд изменений в правительственное постановление и правовую базу оборонного ведомства.

Загороднюк также пояснил, что на службу могут призвать и в 18, и в 19 лет, но только с согласия призывника. При этом он подчеркнул, что военнослужащие срочной службы не привлекались и не будут привлекаться к проведению операции Объединённых сил в Донбассе.

Как писал NEWS.ru, в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, понижающий возраст призыва в армию в стране до 18 лет. Верхняя граница призывного возраста осталась без изменений — 27 лет. Ранее украинцы привлекались к армейской службе с 20 лет. Срок пребывания в войсках для призывников составляет 1,5 года. Имеющие высшее образование лица служат один год.