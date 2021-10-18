В Турции заявили о возможной закупке российских истребителей

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Коллективные силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках оперативно-стратегических учений «Боевое братство — 2021» проведут на территории Таджикистана три учения, в которых задействуют четыре тысячи человек и более 500 единиц техники. Об этом ТАСС сообщили в объединённом пресс-центре учений..

Будут проведены учения «Эшелон», во время которых отработают организацию материально-технического обеспечения. В ходе спецучения «Поиск» отработают организацию разведки в интересах проведения операции. На учениях «Взаимодействие — 2021» будет налажена локализация...