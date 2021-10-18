В Турции заявили о возможной закупке российских истребителей
Сона Рустамова
Сона Рустамова
10:36, 18 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Турция может закупить российские истребители Су-35 и Су-57 в том случае, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35. Об этом в эфире телеканала Kanal 7 заявил глава управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. Ранее сообщалось о готовности российской стороны к началу переговоров, если Анкара примет решение об их закупке.
Если процесс не принесёт результатов, то Турция не останется без альтернатив. Если будет необходимо, то в любой момент может быть открыта тема Су-35 и Су-57. Наша промышленность делает все, чтобы обеспечивать нашу безопасность, и если что-то нужно дополнительное, то мы всегда сможем найти выход, — сказал Демир.
Ранее США призвали Турцию отказаться от планов дальнейшего приобретения оружия и военной техники у России, иначе Вашингтон «не оставит без последствий реализацию Анкарой таких намерений».
Москва и Анкара заключили соглашение о поставке полка C-400 в 2017 году, летом и осенью 2019 года ЗРК прибыли в Турцию. Сделка вызвала негативный отклик в США — Вашингтон настаивал на приобретении турецкой стороной американских комплексов Patriot. США среди прочего грозили задержать или отменить продажу Турции истребителей F-35.