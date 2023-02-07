В Турции зафиксировали новое землетрясение Недалеко от турецкого города Малатья зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7

Фото: Serdar Ozsoy/Keystone Press Agency/Global Look Press

В 34 километрах от турецкого города Малатья зафиксировано землетрясение, передает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC). Магнитуда землетрясения составила 5,7.

Природный катаклизм зафиксирован в 07:11 по местному времени (10:11 мск). Очаг залегал на глубине 46 километров.

Утром 6 февраля на юго-востоке Турции произошло мощное землетрясение. Магнитуда составила 7,8. Эпицентр находился в 37 километрах от турецкого города Газиантеп с населением более миллиона человек. Катаклизм повлек масштабные разрушения. Сообщений о о жертвах и раненых среди граждан РФ в диппредставительства не поступало. Пострадала также соседняя Сирия.

По данным на утро 7 февраля, в результате землетрясения погибли 4277 человек. Как утверждает глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезер, катастрофа унесла жизни 2921 жителя страны, кроме этого 15 834 человека получили различные травмы. Сирийские власти сообщили, что при землетрясении погибли 1356 человек, 3419 жителей были ранены.