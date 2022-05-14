В Турции выступили против вступления Финляндии и Швеции в НАТО Глава МИД Турции: турецкий народ просит заблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО

Мевлют Чавушоглу / Фото Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Большая часть населения Турции не поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу, передаёт ТАСС. Он отметил, что население страны требует от властей заблокировать приём новых членов а Альянс. Чавушоглу отметил, что скандинавские страны открыто поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК) и её сирийское подразделение «Силы народной самообороны» (СЕС), которую Анкара называет террористической организацией.

Финляндия и Швеция открыто поддерживают и контактируют с РПК и СНС, которые каждый день атакуют наших солдат. Только вчера мы потеряли одного военного. По этой причине большинство жителей Турции выступает против вступления этих стран, которые поддерживают РПК и СНС, а также просит нас заблокировать это процесс,— сказал министр.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал вступление Финляндии и Швеции в НАТО плохой идеей. Он добавил, что скандинавские страны демонстрируют «гостеприимное отношение к террористам» и пускают их в парламент.

Глава отдела внешних связей Труции Эфкан Ала сообщил, что Швеция и Финляндия должны пересмотреть своё отношение к запрещённой в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), которая несёт прямую террористическую угрозу, для того, чтобы войти в Альянс.