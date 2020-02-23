https://static.news.ru/photo/8a9d5e72-5665-11ea-a55f-fa163e074e61_660.jpg Фото: GuvenerEmrullah/twitter.com

В Турции количество пострадавших в результате землетрясения на турецко-иранской границе увеличилось до 50.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции, — передаёт РИА Новости слова министра.

Ранее сообщалось о 37 пострадавших и девяти погибших. Глава Минздрава отметил, что два человека в результате землетрясения сейчас находятся в реанимации.

NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Это уже вторые по счёту подземные толчки за сутки.