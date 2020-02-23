В Турции количество пострадавших в результате землетрясения на турецко-иранской границе увеличилось до 50.
Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. По его словам, всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Пациентам, состояние которых требовало хирургического вмешательства, были проведены операции, —
передаётРИА Новости слова министра.
Ранее сообщалось о 37 пострадавших и девяти погибших. Глава Минздрава отметил, что два человека в результате землетрясения сейчас находятся в реанимации.
NEWS.ru писал о том, что землетрясение магнитудой 6,0 произошло в пограничном районе между Ираном и Турцией. Это уже вторые по счёту подземные толчки за сутки.
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