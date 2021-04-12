В Турции ожидают прибытия делегации из РФ после приостановки авиасообщения

https://static.news.ru/photo/2673cb00-9bc6-11eb-b17c-96000091f725_660.jpg Фахреттин Коджа Фото: Mustafa Kaya/Xinhua/Global Look Press

Обстановку с COVID-19 в Турции должна оценить делегация из России. Об этом заявил турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, прибытие делегации ожидается в скором времени. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре.

Мы в контакте с моим российским коллегой. Делегация из России приедет оценить те [туристические] регионы, где введена практика сертификации (здорового туризма. — NEWS.ru.). После этого их подход [может] измениться, — цитирует его ТАСС.

Как сообщал ранее Коджа, не менее 80% населения Турции живёт в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм, писал NEWS.ru.