Власти Турции признались в наступлении самого тяжёлого периода пандемии

https://static.news.ru/photo/db9f47fa-9bc3-11eb-938c-96000091f725_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкая Республика переживает в настоящее время самый тяжёлый период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Анкаре министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Мы переживаемый самый тяжёлый период пандемии. Не менее 80% населения Турции живёт в городах с очень высоким риском заболевания коронавирусом. При этом 85% новых случаев заражения коронавирусом в Турции приходится на британский штамм, — приводит ТАСС слова министра.

Ранее мэр Бодрума Ахмет Арас заявил, что турецкие власти смогут взять ситуацию с коронавирусной инфекцией под контроль до середины мая, когда в стране откроется туристический сезон.

По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост числа заболевших в Турции за 8 апреля составил 56 тысяч человек, число инфицированных за неделю увеличилось на 37%.

Как сообщал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение российских властей по приостановке авиасообщения с Турцией никак не связано с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару.