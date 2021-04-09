В Турции рассказали о контроле ситуации с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/450fbd4c-9b50-11eb-ad83-96000091f725_660.jpg Фото: Tunahan Turhan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Турецкие власти рассчитывают, что ситуацию с коронавирусной инфекцией удастся взять под контроль до середины мая, когда в стране откроется туристический сезон.

Об этом рассказал мэр Бодрума Ахмет Арас, сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что в последнюю неделю в стране фиксируются рекордные показатели суточного прироста заражений смертоносной инфекцией. Из-за этого в большинстве провинций опять вводится комендантский час по выходным дням. Также в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан до 12 мая только в режиме доставки и навынос станут работать кафе и рестораны.

Мэр Бодрума считает, что в том числе вакцинация населения поможет улучшить эпидемиологическую ситуацию, чтобы «спокойно начать» новый туристический сезон с середины мая. Уже в ближайшее время будут привиты 2,5 млн сотрудников туристического сектора.

Таким образом, наших гостей в отелях, ресторанах, кафе, других общественных местах будут обслуживать привитые, не представляющие угрозу для их здоровья сотрудники. Для нас это очень важно. Поэтому я убежден, что туристы могут спокойно приезжать на отдых, — подчеркнул Арас.

Из-за коронавируса в 2020 году основную часть туристов в Турции составили русские и украинцы. Арас считает, что в этом году ситуация повторится, на европейских туристов мало надежд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российская туристка отдохнула в Турции и поделилась впечатлениями от обстановки, которая сложилась в стране из-за ограничений на фоне коронавируса. По её словам, в Стамбуле всё спокойно, местные жители привычно работают. На улицах они почти все ходят в масках. В комендантский час гулять по городу разрешается только туристам.