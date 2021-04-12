Песков назвал причину приостановки авиасообщения с Турцией

https://static.news.ru/photo/4a73e64a-9bb5-11eb-9ec5-96000091f725_660.jpg Фото: Murad Sezer/Reuters

Решение российских властей по приостановке авиасообщения с Турцией никак не связано с визитом украинского лидера Владимира Зеленского в Анкару. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией, — цитирует РИА Новости представителя Кремля.

По данным Университета Джонса Хопкинса, суточный прирост числа заболевших в Турции за 8 апреля составил 56 тысяч человек, число инфицированных за неделю увеличилось на 37%.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила в ходе брифинга в Доме правительства, что Россия временно приостанавливает авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. В Турцию будут летать два рейса в неделю: из Москвы в Стамбул и обратно, а также вывозные. Вице-премьер подчеркнула, что авиасообщение с этим странами возобновится, когда ситуация с коронавирусом в них стабилизируется.

Примечательно, что в последнее время российские туристы стали массово отказываться от поездок в Турцию. Это связано с введением в стране ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции нового типа. Так, перестали работать спа-центры, подъёмники на горнолыжных курортах и прогреваемые бассейны. Туроператоры зафиксировали минимальный объём бронирования с вылетом в ближайшие месяцы.

Как писал NEWS.ru, египетские власти рассчитывают на скорое возобновление полётов между Россией и курортами Арабской Республики. Об этом заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри. По его словам, египетская сторона приложила максимальные усилия, чтобы достичь максимального уровня безопасности, как в аэропортах страны, так и на курортах.