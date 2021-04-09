Египет надеется на возобновление авиасообщения с Россией

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Египетские власти рассчитывают на скорое восстановление авиасообщения между Россией и курортами Арабской Республики, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

С нетерпением ждём возвращения рейсов из России в египетские туристические зоны, — сказал он.

По его словам, египетская сторона приложила максимальные усилия, чтобы достичь высочайшего уровня безопасности как в аэропортах страны, так и на курортах, передаёт ТАСС.

Такое заявление он сделал в преддверии встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым, которая должна пройти в Каире 12 апреля.

Ранее NEWS.ru писал, что большинство россиян, которые на майские праздники отправятся в поездку, намерены побывать в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Россияне уже приобрели авиабилеты с вылетом в начале мая в столицу — оформлено 25% заказов, город на Неве собираются посетить 12,2% граждан, а курорт у Чёрного моря — 7,1%. Кроме того, в списке предпочтений — Симферополь (5%) и Калининград (4%).

На поезде, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, россияне отправятся в Нижний Новгород, Казань и Ростов-на-Дону.