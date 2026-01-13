В Турции объяснили, какая страна сегодня стала «больным человеком мира» Соратник Эрдогана Бахчели: США стали больным человеком и скоро могут расколоться

Современные США являются «больным человеком мира», заявил в парламенте лидер турецкой Партии националистического движения Девлет Бахчели, повторив исторический ярлык, который когда-то применялся к Османской империи перед ее распадом. Свое заявление он сделал в контексте планов США приобрести Гренландию, передает Hürriyet.

Соратник президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана подчеркнул, что односторонние действия США равносильны призыву к войне. Политик осудил позицию Вашингтона, заявив, что тот защищает международный вандализм и бандитизм.

Для Турции учесть все возможности с нулевой погрешностью и в соответствии с этим расчетом принять меры является честью. Османскую империю когда-то заклеймили как «больного человека», но сейчас больным человеком мира являются США. Дни, когда США расколются на 50 частей, не так уж далеки, — сказал Бахчели.

Ранее председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что США решили обратиться к международному праву для обоснования претензий на Гренландию, указав на оккупацию Данией острова после Второй мировой войны. По его словам, «ссылочка на ООН есть», а значит, Вашингтон захватит Гренландию якобы «законным путем».