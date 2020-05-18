В Турции назвали дату открытия страны для российских туристов

https://static.news.ru/photo/e53a61a6-992a-11ea-be87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Власти Турции откроют свои границы для туристов, в том числе из России, 20 мая. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров РФ.

Страна разрешает въезд гражданам 31 государства. В их число попали Россия, Казахстан, Украина, Грузия, Туркменистан, Узбекистан и другие страны, передаёт Газета.ру.

В АТОР отметили, что Турция также станет принимать иностранцев на лечение по различным профилям. Авиасообщение для прилетающих для этих целей туристов будет осуществляться только через аэропорты Стамбула и Анкары.

Ранее NEWS.ru писал, что турецкие власти разрешили россиянам и жителям ряда других стран въезжать в страну для лечения в медучреждениях. Границу могут пересекать только пациенты с отрицательным тестом на коронавирус.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились 4,8 млн человек, погибли свыше 316,73 тысячи, выздоровели более 1,86 млн.

В России на 18 мая общее число инфицированных достигло 290 678, более 70 209 выздоровели, умерли 2722 человека. В Москве — 142 824 заболевших, выздоровели более 70,2 тысячи, умерли 1,5 тысячи.