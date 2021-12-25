В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме

В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом домеОдин человек погиб в результате стрельбы в жилом доме в Торонто
Стрельба произошла в жилом доме в канадском Торонто. В результате один человек погиб. Об этом сообщает телеканал CTV.
По данным телеканала, когда полицейские прибыли по вызову на место происшествия, они
Предварительно известно, что нападавших было несколько. Они гнались за погибшим, он пытался убежать, но был застрелен. В настоящий момент никто не задержан.
Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при стрельбе в пригороде Чикаго.