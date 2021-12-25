В Торонто неизвестные устроили стрельбу в жилом доме

Стрельба произошла в жилом доме в канадском Торонто. В результате один человек погиб. Об этом сообщает телеканал CTV.

По данным телеканала, когда полицейские прибыли по вызову на место происшествия, они обнаружили на лестничной клетке мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего госпитализировали, позже он скончался в больнице.

Предварительно известно, что нападавших было несколько. Они гнались за погибшим, он пытался убежать, но был застрелен. В настоящий момент никто не задержан.

Правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали при стрельбе в пригороде Чикаго.