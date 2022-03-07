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В Токио назвали южную часть Курил «исконной территорией Японии»

Глава японского МИД Хаяси: южные Курилы являются «исконными территориями» Японии
05:32, 08 марта 2022
В Токио назвали южную часть Курил «исконной территорией Японии» Ёсимаса Хаяси Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
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Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в Токио не меняют позиции по поводу южной части Курильских островов, которые там называют «северными территориями». Это «исконно японские» территории, отметил дипломат в ходе парламентских дебатов, сообщает ТАСС.

Северные территории — это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет, — подчеркнул Хаяси.

Агентство отмечает, что японские дипломаты во времена бывшего премьер-министра Синдзо Абэ не употребляли словосочетание «исконные территории» по отношению к Курилам.

Ранее стало известно, что точно такое же заявление 7 марта сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. В ходе дебатов в парламенте он назвал южную часть Курил «исконными территориями» страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет.

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