В Токио назвали южную часть Курил «исконной территорией Японии»

Глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что в Токио не меняют позиции по поводу южной части Курильских островов, которые там называют «северными территориями». Это «исконно японские» территории, отметил дипломат в ходе парламентских дебатов, сообщает ТАСС.
Северные территории — это территории, на которые распространяется суверенитет нашей страны, также они являются нашими исконными территориями. Изменений в нашей позиции по этому поводу нет, — подчеркнул Хаяси.
Агентство отмечает, что японские дипломаты во времена бывшего премьер-министра Синдзо Абэ не употребляли словосочетание «исконные территории» по отношению к Курилам.
Ранее стало известно, что точно такое же заявление 7 марта сделал премьер-министр Японии Фумио Кисида. В ходе дебатов в парламенте он назвал южную часть Курил «исконными территориями» страны. Кисида подчеркнул, что на данную местность распространяется японский суверенитет.