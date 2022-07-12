В тесноте и в обиде: землян станет восемь миллиардов до конца года Население Земли приблизилось к порогу, когда ртов на ней станет больше, чем ресурсов, чтобы их прокормить

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Население Земли 15 ноября 2022 года превысит цифру в восемь миллиардов человек, сообщает ООН. По оценкам многих демографов и экономистов, это приближает человечество к черте, за которой природных ресурсов станет недостаточно для того, чтобы просто прокормить столько народу, не говоря уже о каком-то устойчивом развитии. Немного утешает пессимистов разве то, что почти половина из этого числа проживает всего в двух странах. NEWS.ru выясняет, насколько оправданы опасения, что Земля уже при жизни нынешнего поколения станет похожа на вагон метро в час пик.

Согласно опубликованному в понедельник докладу ООН, приуроченному ко Всемирному дню народонаселения, в 2023 году в глобальной демографической «табели о рангах» произойдет знаковое событие: впервые за всю историю Китай уступит Индии пальму первенства по количеству населения. По данным на сегодня, в Китае проживает 1,455 млрд человек (18,19% населения планеты), тогда как в Индии — 1,417 млрд (17,72% от населения Земли).

Еще в 2000 году в Индии жили 1,053 млрд человек, а в КНР — 1,262 млрд. Но за два десятилетия Индия смогла нагнать КНР, поскольку власти Китая с 1979 по 2016 годы проводили для титульного населения — ханьцев политику «одна семья — один ребенок». С 2016 года ограничения были ослаблены, семьям ханьцев разрешили заводить второго и третьего ребенка, но пока что ситуацию это не изменило. В то же время в Индии политика планирования семьи проводилась менее последовательно, по этой причине, несмотря на все усилия властей, население субконтинента росло практически неконтролируемо.

Впрочем, по прогнозам ООН, Китай, который вошел во все учебники как пример страны с самым быстрорастущим населением, выбывает из гонки. В период до 2050 года более половины населения планеты окажутся сосредоточены в восьми странах: Демократическая Республика Конго (ДРК), Египет, Индия, Нигерия, Пакистан, Танзания, Филиппины и Эфиопия. И на протяжении ближайших 80 лет станет набирать обороты черная Африка в целом — она станет главным драйвером роста населения Земли до 2100 года.

Фото: Feng Jie/Xinhua/Global Look Press Пляж в Китае

Особняком стоят США, которые по уровню социально-экономического развития занимают лидирующие позиции, однако где господствует модель многодетной семьи, более типичная для слаборазвитых стран.

И лишь в 61-й стране за тот же период прогнозируется сокращение населения (к ним относится и Россия) — либо в силу снижения рождаемости из-за роста благосостояния их граждан, либо из-за увеличения смертности по причине старения населения и/или ухудшения экономического положения.

Нас тьмы, и тьмы, и тьмы

Учитывая, что в современном мире национальные границы (в первую очередь экономические) становятся всё более прозрачными, полтора миллиарда полуголодных людей не сулят сытой жизни и жителям других стран. Миграционные кризисы, с которыми сегодня сталкивается Европа и США, покажутся легкой разминкой, если нищета выдавит к ним жителей развивающихся стран.

Темпы прироста населения Земли за счет не самых богатых стран давно пугают демографов и политиков, и последний доклад ООН, кажется, эти страхи подтверждает. Эксперты Объединенных Наций указывают, что корнем едва ли не всех социально-экономических бед стран третьего мира является бесконтрольная рождаемость. По расчетам специалистов, пусть и весьма условным, восьмимиллиардный ребенок появится на планете 15 ноября 2022 года. Он совсем не обязательно будет индусом или китайцем. Даже, скорее всего, не будет: решение присудить это звание ООН принимает совершенно волюнтаристски, исходя из сугубо политических мотивов.

К примеру, право называться шестимиллиардным ребенком было отдано новорожденному из Боснии и Герцеговины, чтобы укрепить чувство национальной общности в этой искусственно сконструированной балканской стране. Было договорено, что этот ребенок появился на свет 12 октября 1999 года. Через 12 лет право называться семимиллиардным землянином ООН присудила малышу с Филиппин.

Кстати, в тот раз право считаться родиной «семимиллиардника» впервые активно оспаривала Россия, указывая, что по теории вероятности первый малыш восьмого миллиарда должен был появиться на свет на Чукотке или Камчатке, которые раньше всех встречают новый день. По иронии судьбы, российские власти в итоге объявили семимиллиардным ребенком планеты новорожденного из Калининграда, самого западного города страны.

По этой же логике можно заключать пари, что восьмимиллиардного жителя планеты международное сообщество отдаст Украине (как отдало ей победу на Евровидении) — ждать решения осталось ровно четыре месяца.

Лет до ста расти

Если решение, кому отдать право начать с себя отсчет очередного миллиарда принимаются политиками, то для демографов и экономистов это безразлично: их больше беспокоит, что каждый следующий миллиард появляется в мире, темпы экономического роста которого точно не поспевают за ростом народонаселения.

Математические расчеты ООН предрекают, что в 2030 году в мире будет жить уже 8,5 млрд человек, а к концу XXI века число землян достигнет 10,4 миллиарда. Для сравнения, чтобы «дорасти» от четырех миллиардов до пяти (в 1987 году), человечеству понадобилось около тысячи лет.

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Алармисты указывают на то, что человечество попало в ситуацию демографических «ножниц»: на одном их конце — неконтролируемая рождаемость в странах «глобального Юга», на другом — увеличение продолжительности жизни на «глобальном Севере». Некоторый оптимизм тем демографам, которые опасаются, что человечество в итоге «само себя затопчет», доставляет динамика роста — она во временном промежутке между семи- и восьмимиллиардным ребенком стала самой низкой с 1950-х годов.

Но это может быть связано с резким ростом смертности в последние три года из-за пандемии Covid-19, «проредившей» население планеты, по данным ВОЗ, на 15 млн человек. По тем же данным и по той же причине, в 2019–2021 годах средняя продолжительность жизни в мире сократилась с 72,8 лет до 71 года.

Надо отметить, что официально мировое сообщество не видит ничего плохого в том, что людей становится всё больше.

Мы в этот день можем гордиться тем, что достижения здравоохранения позволили сократить смертность среди детей и женщин и продлить продолжительность жизни для всех людей, — отметил генсек ООН Антониу Гутерриш.

Вниз по лестнице, ведущей вверх

Человечеству надо опасаться не перенаселения, а, напротив, сокращения своей численности, которое начнется во второй половине нынешнего века и которое невозможно будет предотвратить, уверяет NEWS.ru демограф и социолог Александр Синельников.

Еще до 2100 года человечество войдет в своего рода дефляционную спираль, и все математические модели показывают, что это процесс с открытым концом. Будучи однажды запущенным, непонятно, какие механизмы смогут развернуть его вспять. Причина — в неуклонном снижении рождаемости. Поскольку мотивации рожать больше детей в современном мире у людей не существует, население будет сокращаться независимо от уровня смертности и роста продолжительности жизни. Продолжительность жизни вообще никакого влияния на прирост народонаселения не оказывает, потому что люди выходят из репродуктивного возраста на десятилетия раньше, чем умирают. Александр Синельников профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Родильный дом

Этот факт опровергает апокалиптические прогнозы так называемого Римского клуба, эксперты которого с 1970-х годов рисуют картину роста населения Земли по экспоненте (если бы их расчеты оказались верны, сегодня в мире должно было бы проживать более 20 млрд человек). Собственно, само учреждение Всемирного дня народонаселения в 1989 году и было вызвано этими опасениями. В реальности же, по данным ООН, ежегодная прибавка населения Земли не превышает в 2000-х годах одного процента.

Это корреспондируется со среднемировым коэффициентом рождаемости 2,3 ребенка на женщину (в 1950-х годах среднестатистическая женщина рожала за свою жизнь пять детей). Усилия западных стран по контролю над рождаемостью в странах южных позволят снизить этот коэффициент до 2,1 к 2050 году.

По данным ЦРУ, сегодня на одном конце этой шкалы находится Нигер с 51,6 новорожденного на одну тысячу человек; на другом — Япония с 7,64 ребенка.