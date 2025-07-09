Милонов ответил на слова Ткачева о «дохлых» женщинах

Резкая риторика протоиерея Андрея Ткачева в адрес женщин может быть связана с его жизнью на Украине, поделился мнением в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, те же самые заявления можно сделать в более мягком тоне.

Все то же самое можно сказать по-другому немножечко. Мне сложно комментировать, потому что я не очень хорошо понимаю определенные высказывания и логику его мыслей. Понимаю, что он все-таки воспитывался и жил на Украине. Возможно, это как-то сказалось на его риторике, — отметил Милонов.

Также он подчеркнул, что в Санкт-Петербурге не слышал подобных высказываний от священнослужителей. Как сказал депутат, так высказываться было не принято.

Я из Петербурга и помню, как общаются и разговаривают известные петербургские священники. Поэтому у нас так не принято. Осуждать я не готов. Не могу, не имею права, потому что он священнослужитель. Оценку его высказываниям дает священноначалие Церкви, но у нас так не выражаются, — подытожил Милонов.

Ранее депутат Нина Останина заявила, что представителям духовенства следует отказаться от резких высказываний в адрес женщин, поскольку они могут спровоцировать отток верующих из храмов и подорвать доверие к Русской православной церкви. Парламентарий подчеркнула, что большинство прихожан составляют женщины и, если бы РПЦ относилась к ним неуважительно, они не посещали бы богослужения.