В Тбилиси начался митинг против отмены виз с Россией

Фото: Стрингер/Sputnik/РИА Новости

Тбилиси, Грузия

В Тбилиси начался митинг против отмены визового режима с Россией, передает Telegram-канал Caliber. Протестующие собрались у здания МИД страны. Около митингующих дежурят полицейские. Собравшиеся люди скандируют лозунги и держат различные плакаты.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая визового режима для граждан Грузии. Теперь грузины могут въезжать в РФ без оформления визы на срок до 90 дней. Вместе с тем снят запрет для российских компаний на полеты в Грузию.

Сенатор Владимир Джабаров объяснил NEWS.ru, что отмена запрета для российских авиакомпаний на полеты в Грузию является хорошим знаком. Он уточнил, что Грузия повела себя очень достойно и отклонила требование США присоединится к антироссийским санкциям.

Однако позже президент Грузии Саломе Зурабишвили написала в Twitter, что считает отмену визового режима со стороны России и восстановление прямого авиасообщения неприемлемыми в связи с украинским кризисом. По ее словам, такой шаг со стороны Москвы является провокацией.

В этот же день Зурабишвили предложила созвать заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян. Она добавила, что не раз уже требовала введение визового режима с Россией.