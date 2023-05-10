Президент Грузии предложила ввести визы для россиян Президент Грузии Зурабишвили призвала созвать Совбез, чтобы обсудить визы для россиян

Фото: ZURAB KURTSIKIDZE/EPA/TASS

Саломе Зурабишвили

Грузинский президент Саломе Зурабишвили призвала созвать заседание Совета безопасности страны, чтобы обсудить вопрос введения трехмесячных виз для россиян, сообщает РИА Новости. Она добавила, что не раз уже требовала введение визового режима с Россией.

Я не раз требовала, и сейчас уже точно настало время, чтобы собрался Совет безопасности и рассмотрел введение трехмесячных виз для граждан России, которые необходимы исходя из наших внутренних вызовов, — сказал она.

Президент России Владимир Путин 10 мая подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Теперь граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

Депутат Госдумы Алексей Чепа отметил, что Россия отменила визовый режим и возобновила полеты в Грузию, чтобы дать возможность туристам чаще посещать эту страны. По его словам, запрет был введен Москвой после попыток нападения на российскую делегацию на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Позже Грузия пыталась сделать все, чтобы эти ограничения были сняты.