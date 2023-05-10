В Госдуме рассказали о причинах отмены виз для граждан Грузии Депутат ГД Чепа: Россия дала возможность туристам чаще посещать Грузию

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Россия отменила визовый режим и возобновила полеты в Грузию, чтобы дать возможность туристам чаще посещать эту страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, запрет был введен Москвой после попыток нападения на российскую делегацию на Межпарламентской ассамблее православия в Тбилиси. Позже Грузия пыталась сделать все, чтобы эти ограничения были сняты.

Визовые ограничения были сразу введены после действий грузинской стороны из-за нашего присутствия на сессии Межпарламентской ассамблеи православия в 2019 году, когда были осуществлены попытки нападения на нашу делегацию. Но сразу после этого Грузия пыталась сделать все, чтобы эти ограничения были сняты. С нашей стороны туда путешествует большое число туристов, и это повлияло на то, чтобы наладить отношения двух сторон, — рассказал Чепа.

10 мая президент России Владимир Путин подписал указ об отмене с 15 мая 2023 года визового режима для граждан Грузии. Граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления визы на срок до 90 дней. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.