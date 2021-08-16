В США заявили о готовности возобновить эвакуацию людей из Кабула
Пшеничников Михаил
Пшеничников Михаил
18:11, 16 августа 2021
Фото: adagamov/twitter.com
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Помощник президента США Джо Байдена Джейк Салливан заявил, что Штаты планируют обеспечить безопасность аэродрома Кабула. Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что Штаты собираются в первоочередном порядке обеспечить безопасность воздушной гавани Кабула для дальнейшей эвакуации американских граждан и гражданского населения.
Мы полагаем, что сможем осуществить проводимую в настоящий момент эвакуацию американских граждан, афганцев, которые на нас работают, в том числе переводчиков, а также уязвимых групп афганцев,— заявил Салливан.
Ранее сообщалось, что в аэропорту Кабула возник хаос из-за наплыва масс людей, желающих покинуть страну из-за страха перед «Талибаном» (организация запрещена в России). На данный момент известно о семи жертвах, трое упали с самолёта, попытавшись зацепиться за шасси, остальные погибли в неразберихе из-за давки. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну с крупными суммами наличности и на борту номер один через страны Средней Азии и Иран отправился в Оман.