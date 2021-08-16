В США заявили о готовности возобновить эвакуацию людей из Кабула

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден 16 августа вернётся из своей резиденции в Кэмп-Дэвиде в Белый дом, где выступит с заявлением по ситуации в Афганистане, передаёт ТАСС.

Выступление американского лидера не фигурировало в его графике. Позднее Белый дом внёс в него изменения. Ранее сообщалось, что движение «Талибан» (организация, запрещённая в России) без боя захватило Кабул и на...