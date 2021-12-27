В США заговорили о войне с РФ из-за «медлительности» Байдена

Медленная реакция президента США Джо Байдена и администрации Белого дома на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну. Такое мнение высказал политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News, заявивший, что полностью дискредитированными тогда окажутся и США, и их союзники.

Неповоротливость Байдена провоцирует Китай и Россию на решительные и агрессивные действия. К следующему месяцу в мире может начаться война, а Америка и её союзники будут полностью дискредитированы, — подчеркнул Девор.

Обозреватель не уточнил, о каких шагах России и Китая он говорит. При этом Девор считает, что мир находится в опасности не только из-за неумения Вашингтона правильно воспринимать события. В Белом доме не могут принимать верные решения в короткие сроки, отметил он.

Вся цепочка руководства США, от главнокомандующего до департаментов исполнительной власти, похоже, страдает от возрастного снижения когнитивных способностей, усугубляемого неспособностью адаптироваться к реальности из-за идеологического упрямства, — заключил обозреватель.

Ранее стало известно, что просчёты Джо Байдена в области космоса могут стать поводом для начала мировой войны. Об этом в комментарии для издания Daily Express заявил американский политобозреватель Гордон Чанг. Он полагает, что Байден не делает никаких усилий, чтобы ослабить конкурентов США, и таким образом не справляется с задачей защиты страны.