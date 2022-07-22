В США задумались, как передать Украине истребители Белый дом: США приступили к изучению варианта передачи Украине истребителей

Фото: U.S. Air Force/Global Look Press

F-35A

США рассматривают возможность поставок истребителей на Украину. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. Однако он отметил, что в ближайшее время реализовать запрос Киева на боевые самолёты не получится. Его слова приводит ТАСС.

Министерство обороны США изучает в предварительном порядке осуществимость потенциальной передачи истребителей украинцам. <...> Но они будут не в состоянии реализовать это немедленно или даже в ближайшей перспективе, — сообщил Кирби.

По его словам, в настоящее время рассмотрение данного блока вопросов находится на самых предварительных этапах. Он также пояснил, что при этом учитываются вопросы обучения украинских военных, передачи Киеву запчастей и многое другое. В результате пришлось бы выстраивать целую «цепочку поставок», всё это нужно принимать во внимание, заметил Кирби.

Он уточнил, что рассматривается вопрос возможных поставок «американских, а не бывших советских самолётов». Какие именно модели могут быть отправлены на Украину, Кирби не уточнил, подчеркнув ещё раз, что «в ближайшей перспективе это реализовано не будет».

Ранее начальник штаба ВВС США генерал Чарльз Браун сообщил, что США допускают передачу Украине военной авиации западного образца. По его словам, есть целый ряд вариантов техники, которые могут быть переданы Киеву. При этом он подчеркнул, что речь не идёт о поставке Украине советских истребителей по причине сложностей с запчастями для них.