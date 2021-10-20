В США задержали рекордное количество мигрантов

В Соединённых Штатах Америки в этом финансовом году задержали рекордные за 35 лет 1,7 млн мигрантов на границе с Мексикой. Это следует из данных таможенной и пограничной службы США, пишет Washington Post.

Издание отмечает, что незаконные пересечения границы начали расти в прошлом году, но резко возросли в течение нескольких месяцев после вступления в должность президента Байдена. Американский лидер описал рост как соответствующий историческим сезонным нормам.

При этом самые напряженные месяцы пришлись на изнуряющую жару июля и августа, когда под стражу было взято более 200 тысяч. мигрантов. Сенаторы от Республиканской партии уже призвали расценить такой всплеск наплыва мигрантов как кризис.

Ранее мексиканские правозащитники заявили, что в США совершаются преступления в отношении граждан их страны. Мексиканки, проживающие в Америке, будто бы подвергаются незаконной стерилизации.

Шокирующие сведения раскрыла медсестра, работавшая ранее в центре проживания мигрантов округа Ирвин. По её данным, мигранток под предлогом плановых медицинских мероприятий подвергали стерилизации без их согласия. Жертвами этой процедуры стали как минимум 18 женщин из Мексики. Эту информацию уже проверяет инспекция Министерства внутренней безопасности США, однако конкретных фактов ещё не выявлено.