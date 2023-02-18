В США ушли от ответа на вопрос об ускоренном принятии Украины в НАТО Сенатор Макконнелл ушел от ответа после вопроса об ускоренном принятии Украины в НАТО

Американский сенатор Митч Макконнелл ушел от прямого ответа на вопрос о возможности ускоренной процедуры принятия Украины в НАТО и сказал, что это выходит за рамки нынешнего украинского конфликта, пишут «Известия». Журналисты задали вопрос представителю США на полях Мюнхенской конференции, но политик начал говорить о последствиях конфликта для Азии. Он при этом поддержал передачу Киеву истребителей F-16.

Есть последствия, выходящие за рамки нынешнего конфликта, большие последствия в Азии. Взгляните на Азию. Наш министр обороны недавно посещал Филиппины. Япония пересмотрела свое поствоенное видение о роли в мире, — сказал Макконнелл.

Он также отметил, что Запад должен передать Украине запрашиваемое киевскими властями вооружение.

Глава отдела Института стран СНГ Владимир Евсеев ранее заявил, что поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу не имела значения в плане поставок тяжелого вооружения. Договориться с европейскими лидерами о передаче истребителей у него не получилось, а другие виды оружия были согласованы до его визита в Европу, отметил военный эксперт.

Издание Politico со ссылкой на чиновника в Пентагоне написало, что американские власти приняли решение не поставлять в рамках военной помощи Украине ракеты ATACMS, поскольку американские военные сами в настоящий момент испытывают дефицит данных вооружений.