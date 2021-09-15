В США республиканцы призвали власти рассматривать талибов как террористов

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Майк Уолтз послали государственному секретарю США Энтони Блинкену документ с просьбой признать движение «Талибан» (организация запрещена в России) террористической организацией. Политики считают, что власти США обязаны пресечь деятельность талибов и заморозить активы Афганистана на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает Hill.
Республиканцы считают, что Белый дом
Государственный секретарь должен признать афганских талибов иностранной террористической организацией, заморозить все активы правительства Афганистана, находящиеся в Соединённых Штатах, и использовать всю власть и влияние правительства США, чтобы запретить выделять средства афганским талибам другим странам и международным учреждениям и организациям, — говорится в послании сенаторов руководителю американской дипломатии.
Ранее сенатор Линдси Грэм предупредил о росте террористической угрозы в США из-за политики президента Джо Байдена. Основой для опасений Грэм назвал непродуманную и чрезмерно мягкую миграционную политику администрации Белого дома. Политик указал, что лазейками на границе могут воспользоваться не только мигранты, но и члены «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации запрещены на территории России).
6 августа «Талибан» окончательно
После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.