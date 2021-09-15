В США республиканцы призвали власти рассматривать талибов как террористов

Сенаторы-республиканцы Линдси Грэм и Майк Уолтз послали государственному секретарю США Энтони Блинкену документ с просьбой признать движение «Талибан» (организация запрещена в России) террористической организацией. Политики считают, что власти США обязаны пресечь деятельность талибов и заморозить активы Афганистана на территории Соединённых Штатов. Об этом сообщает Hill.

Республиканцы считают, что Белый дом должен использовать своё влияние и авторитет, чтобы не допустить иностранного финансирования боевиков в Афганистане.

Государственный секретарь должен признать афганских талибов иностранной террористической организацией, заморозить все активы правительства Афганистана, находящиеся в Соединённых Штатах, и использовать всю власть и влияние правительства США, чтобы запретить выделять средства афганским талибам другим странам и международным учреждениям и организациям, — говорится в послании сенаторов руководителю американской дипломатии.

Ранее сенатор Линдси Грэм предупредил о росте террористической угрозы в США из-за политики президента Джо Байдена. Основой для опасений Грэм назвал непродуманную и чрезмерно мягкую миграционную политику администрации Белого дома. Политик указал, что лазейками на границе могут воспользоваться не только мигранты, но и члены «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации запрещены на территории России).

6 августа «Талибан» окончательно захватил весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию и взяли её под контроль.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.