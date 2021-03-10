Сенатор предупредил о риске терактов в США из-за политики Байдена

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что террористы могут воспользоваться слабой защищённостью южных границ США и проникнуть на территорию страны.
Представитель Республиканской партии опасается, что мягкая миграционная политика президента Джо Байдена может иметь негативные последствия для национальной безопасности,
Экономический кризис в приграничных городах со временем перерастёт в кризис национальной безопасности. Потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами, — сказал Грэм.
Сенатор призвал не забывать об атаке террористов 11 сентября 2001 года. Грэм подчеркнул, что «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещённые на территории РФ террористические организации) хотят показать свою жизнеспособность и нанести новый удар по Соединённым Штатам. Сенатор предупредил, что «худшее ещё ждёт впереди», если Байден и его окружение не примут превентивные меры.
Как писал NEWS.ru, в США был снят запрет на выдачу грин-карт. Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в стране. Экс-президент мотивировал введение запрета заботой о сохранении рабочих мест для американцев.