Сенатор предупредил о риске терактов в США из-за политики Байдена

https://static.news.ru/photo/c15426fe-81d3-11eb-acfe-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор от Южной Каролины Линдси Грэм заявил, что террористы могут воспользоваться слабой защищённостью южных границ США и проникнуть на территорию страны.

Представитель Республиканской партии опасается, что мягкая миграционная политика президента Джо Байдена может иметь негативные последствия для национальной безопасности, передаёт The Washington Time. По мнению сенатора, слабый пограничный контроль могут использовать в своих интересах не только мигранты.

Экономический кризис в приграничных городах со временем перерастёт в кризис национальной безопасности. Потому что сегодня они дети, а завтра легко могут стать террористами, — сказал Грэм.

Сенатор призвал не забывать об атаке террористов 11 сентября 2001 года. Грэм подчеркнул, что «Аль-Каида» и «Исламское государство» (запрещённые на территории РФ террористические организации) хотят показать свою жизнеспособность и нанести новый удар по Соединённым Штатам. Сенатор предупредил, что «худшее ещё ждёт впереди», если Байден и его окружение не примут превентивные меры.

Как писал NEWS.ru, в США был снят запрет на выдачу грин-карт. Байден отменил указ своего предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в стране. Экс-президент мотивировал введение запрета заботой о сохранении рабочих мест для американцев.