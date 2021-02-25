Байден ищет таланты: снят запрет на выдачу грин-карт США

Президент США Джо Байден отменил указ предшественника Дональда Трампа о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство в Соединённых Штатах. Временный запрет был введён, чтобы защитить рабочие места американцев, но новый глава Белого дома считает, что это распоряжение только навредило американским семьям и компаниям. Однако быстрого восстановления потока трудовых мигрантов в США ждать не стоит. За время действия запрета в консульствах скопилось огромное число заявок, на обработку которых могут уйти месяцы, если не годы.

Срок действия указа Трампа о заморозке выдачи грин-карт должен был истечь 31 марта, но сторонники миграции с самого начала президентства Байдена призывали его отменить распоряжение раньше времени. В конце концов глава Белого дома согласился возобновить процесс для членов семей американских граждан и держателей грин-карт, а также трудовых мигрантов с долгосрочными контрактами. Запрет на выдачу грин-карт обладателям краткосрочных трудовых контрактов остаётся в силе. В указе Байдена говорится, что распоряжение его предшественника не отвечало интересам США.

Напротив, оно навредило Соединённым Штатам, в том числе воспрепятствовав воссоединению семей американских граждан и законных резидентов, — говорится в указе Байдена. — Оно также навредило промышленности в Соединённых Штатах в их возможности привлекать таланты со всего мира.

Трамп подписал указ о заморозке выдачи документов, подтверждающих наличие вида на жительство, в апреле 2020 года, в разгар первой волны пандемии, когда миллионы американцев лишились работы из-за локдауна. Тогда он подчёркивал, что ограничение на трудовую миграцию поможет быстрее «победить» высокую безработицу.

Поставив иммиграцию на паузу, мы поможем безработным американцам быть первыми в очереди на рабочие места, когда экономика начнёт восстанавливаться, — заявил Трамп. — Это так важно. Было бы неправильно и несправедливо для американцев, потерявших работу из-за вируса, быть оттеснёнными иммигрантской рабочей силой из-за границы.

Однако положительные эффекты от этого решения сложно оценить. Так, сторонники миграции настаивают на том, что приезжие рабочие трудятся там, где американские граждане не хотят, и не угрожают их рабочим местам.

Пример грин-карты Public Domain

По оценкам Института миграционной политики, указ Трампа затронул как минимум 660 тысяч потенциальных иммигрантов. Из них 120 тысяч составляют члены семей жителей США и 50 тысяч — победители программы визовой лотереи. За время действия запрета в американских консульствах скопилось и огромное количество заявок от трудовых мигрантов. Специалисты прогнозируют: если процесс рассмотрения документов не ускорится, то их обработка может занять несколько лет.

Я рад, что мои клиенты снова смогут въезжать в США, — заявил Reuters адвокат по вопросам иммиграции Кёртис Моррис. — Но на ликвидацию отставания могут уйти годы, если администрация не предпримет решительных мер.

У Байдена есть и более амбициозный план решения миграционных проблем. В день инаугурации 20 января его соратники в конгрессе представили законопроект миграционной реформы. Она предусматривает возможность легализации около 11 млн мигрантов, которые въехали в США до 1 января 2021 года. Зарегистрировавшись в миграционных органах, они смогут получить бессрочный вид на жительство уже через пять лет при условии уплаты налогов и соблюдения законов. Через три года мигранты будут иметь право подать заявку на гражданство США.

Хотя этот законопроект упрощает иммиграцию в США для тех, кто имеет там родственников, квоты на выпуск виз H-1B и H2-B для трудовых мигрантов останутся прежними. Это говорит о том, что миграционная политика Байдена по факту будет направлена не на привлечение новых приезжих, а на борьбу с маргинализацией старых.