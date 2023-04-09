В США рассказали о надвигающихся проблемах ВСУ Военный эксперт Осборн: ВСУ не удержат территории без активного применения бронетехники

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Вооруженные силы Украины не смогут удерживать территории, поскольку ВПК США не в состоянии создать большой бронетанковый «кулак» для армии. Такое мнение в статье для 19Fortyfive высказал военный эксперт Крис Осборн. По его словам, для налаживания производства танков для Украины американским оружейникам потребуется как минимум несколько лет.

Удержание территорий без большого количества тяжелой бронетехники, вероятно, будет трудной задачей, — написал специалист.

Осборн отметил, что Пентагон пытается нарастить поставки материально-технических средств, грузовиков, оборудования, чтобы компенсировать нехватку танков Abrams и БМП Bradley, однако этого явно недостаточно для ведения активных боевых действий.

В начале апреля текущего года Минобороны США сообщило о заключении контракта с компанией General Dynamics Land Systems, которая является одним из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники. Сумма контракта составляет $27 млн. Известно, что компания будет заниматься созданием танка Abrams для Украины. Заказ необходимо выполнить к 29 сентября.

Ранее стало известно, что США рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года.