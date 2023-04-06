Пентагон подписал соглашение о создании танков Abrams для Украины Пентагон подписал соглашение о создании танков Abrams для Украины за $27 млн

Фото: United States Marine Corps/Digital/Global Look Press

Танк M1A1 Abrams

Американская компания General Dynamics Land Systems, которая является один из крупнейших мировых производителей военной и аэрокосмической техники, заполучила контракт с Пентагоном на $27 млн. Деньги ей придется отработать созданием танка Abrams для Украины, сообщает минобороны США.

Первые экземпляры бронетехники от компании ожидаются к октябрю 2023 года.

General Dynamics Land Systems, штат Мичиган, получает контракт на 27,1 миллиона долларов на создание танков M1A1, — подчеркивается в сообщении Пентагона.

Работу компании оплатят из фонда поддержки Украины, заказ необходимо выполнить к 29 сентября. Прежде США пообещали Киеву к осени поставить старую версию танков Abrams — M1A1.

Ранее стало известно, что США рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она подчеркнула, что подготовка украинских военнослужащих к применению машин в бою еще не началась.