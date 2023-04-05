В США назвали сроки передачи Украине танков Abrams Пентагон: США рассчитывают передать Украине танки Abrams до конца года

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М1А2 Abrams

США рассчитывают доставить танки M1A1 Abrams на Украину до конца 2023 года. Об этом сообщила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. При этом она подчеркнула, что подготовка украинских военнослужащих к применению машин в бою еще не началась. Слова представительницы американского оборонного ведомства приводит ТАСС.

Наша цель состоит в том, чтобы поставить их Украине до конца года. Это единственные сроки, о которых мы сейчас можем говорить, — сказала Сингх.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроком поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой.

Ранее представитель Пентагона высокого ранга рассказал, что Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams.