В Пентагоне рассказали о планах обучить ВСУ использовать танки Abrams в бою Пентагон сообщил о скором обучении военных ВСУ использованию танков Abrams в бою

Фото: Devin Lewis/Planetpix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Танк M1A1 Abrams

Министерство обороны США в ближайшее время начнет обучать украинских военнослужащих применению в бою танков M1A1 Abrams, заявил представитель Пентагона высокого ранга на брифинге. По его словам, которые приводит ТАСС, обучение пока не начиналось.

Агентство отмечает, что задержку с началом обучения представитель оборонного ведомства США объяснил тем, что в Пентагоне все еще работают над получением «необходимого оборудования».

Мы ожидаем, что это произойдет относительно скоро, — отметил он.

Пентагон в марте сообщил, что намерен отправить Украине из своих запасов 31 танк Abrams. Сроками поставок названа осень 2023 года. Прежде в США неоднократно указывали на наличие сложностей с доставкой Abrams, их обеспечением топливом, ремонтом и поддержкой. Говорилось и о длительном периоде обучения украинских военных управлению танком.

Ранее официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил, что США решили передать ВСУ более старую версию танков Abrams — М1А1. Такое решение позволит ускорить передачу американских бронемашин Киеву, пояснил он. При этом еще в конце января в Пентагоне утверждали, что лишних танков новой модификации для отправки Киеву у них нет.