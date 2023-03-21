Пентагон передаст Украине более старую версию танков Abrams США поставят ВСУ более старые модели танков Abrams, чтобы ускорить их транспортировку

Фото: Master Sgt. Matthew Plew/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные США грузят основной боевой танк M1A2 Abrams армии США

США решили передать Вооруженным силам Украины более старую версию танков Abrams — М1А1, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Пентагона Патрика Райдера. Такое решение позволит ускорить передачу бронемашин Киеву. ВСУ смогут получить танки уже осенью 2023 года.

Министерство обороны в тесной координации с Украиной приняло решение предоставить танки Abrams в варианте M1A1, что позволит нам существенно ускорить сроки поставки, — заявил Райдер.

США ранее объявляли, что отправят на Украину более современную версию танка M1A2, но это потребовало бы либо создания новых танков, либо модернизации существующих старых танков, а затем обучения украинских экипажей более совершенной системе. M1A2 имеет более новую цифровую систему наведения, которая делает его более боеспособным танком, но и его обслуживание потребовало бы больших затрат и большего времени обучения. Еще в конце января Пентагон подтвердил, что у него нет лишних танков новой модификации для отправки их Киеву.

Ветеран армии США Гленн Жирона в феврале заявлял, что поставки американских танков M1 Abrams на Украину могут столкнуться с крупными логистическими проблемами. По его мнению, вне зависимости от уровня подготовки украинских танкистов их опыт работы на американской технике будет нулевым.