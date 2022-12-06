В США рассказали, чем закончится конфликт на Украине TAC: победителем в украинском конфликте станет финансовая аристократия

Обозреватель Билл Бланден в статье для американского журнала The American Conservative написал, что финансовая аристократия станет победителем в украинском конфликте. Журналист пояснил, что рано или поздно конфликт завершится, а на восстановление Украины потребуются деньги. В этот момент, по мнению Бландена, появятся те, кто захочет «распространить свое влияние».

Неважно, чем завершится этот конфликт, потому что победу в нем одержит финансовая аристократия. Восстановление страны дорого обойдется. И когда Киеву понадобятся деньги, рядом с ним окажутся те, кто хочет распространить свое влияние, — сказано в публикации.

Журналист при этом не указал принадлежность источников финансирования к конкретной стране.

Большинство стран мира не хотят поддерживать позиции США и Европы в ситуации вокруг спецоперации России на Украине и не желают обрубать связи с Москвой, написал ранее обозреватель Дэниел Депетрис в статье для Newsweek. Он подчеркнул, что украинский кризис подчеркивает, насколько геополитика крутится вокруг собственной выгоды.

Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в свою очередь отметил, что следующий этап спецоперации России грозит уничтожить украинское государство. Причиной тому может стать агрессивная внешняя политика президента США Джо Байдена.