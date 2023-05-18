В США сообщили о взрыве на складе нового вооружения ВСУ The War Zone: взрыв в Хмельницком мог произойти на складе современного вооружения ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Мощный взрыв в Хмельницком, в результате которого в небо поднялся огненный шар, мог произойти на складе ВСУ, где было размещено современное вооружение для контрнаступления украинской армии, пишет обозреватель The War Zone Тайлер Роговей. По его словам, взрыв был настолько масштабным, что строения на базе были стерты с лица Земли.

Там могло храниться новое оружие, использовавшееся для подпитки военных действий. Последние спутниковые снимки показывают, что склад боеприпасов и взрывчатки к западу от украинского города Хмельницкий буквально стерт с лица Земли, — сообщил Роговей.

Мощный взрыв в Хмельницком прогремел 13 мая. В украинских Telegram-каналах сообщалось, что его причиной стал ракетный удар по заводу «Катион», где могли быть боеприпасы. Мэр города Александр Симчишин подтвердил удар по промышленному предприятию, но не уточнил по какому.

Ранее в тот же день взрывы были слышны в Киевской области, Херсоне, Запорожье и Николаеве. Кроме того, был зарегистрирован взрыв и в Одесской области, где, предположительно, сработала система ПВО.