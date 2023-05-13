В Киевской области прогремели взрывы «Зеркало недели»: в Киевской области прогремели взрывы, работает ПВО

Фото: Министерство обороны РФ

Вскоре после включения воздушной тревоги в Киевской области в регионе прогремели взрывы, как сообщает местное издание «Зеркало недели». Отмечается, что работают системы противовоздушной обороны (ПВО).

Поступили также сообщения о взрывах в Херсоне, Запорожье и Николаеве, но подробности пока не приводятся. Был зарегистрирован взрыв и в Одесской области, где предположительно активировалась ПВО.

Напомним, в ночь на 9 мая сразу в нескольких областях Украины также прогремели взрывы. Три взрыва были зафиксированы в Харькове. Украинский 5-й телеканал передавал о взрывах в Днепропетровской, Запорожской и Сумской областях. Поступали сообщения о взрывах в Киеве.

Telegram-канал RT со ссылкой на украинские СМИ сообщил, что в небо с российских аэродромов были подняты ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3. Предполагается, что они взяли курс на северные границы Украины. Минобороны России не подтверждало эту информацию.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена около 21:50 мск в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской областях и в части Запорожской области, контролируемой Киевом. Ближе к утру 9 мая воздушная тревога была зафиксирована на всей территории страны.