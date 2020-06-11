В США продлили санкции против Белоруссии

https://static.news.ru/photo/5f218bc0-abff-11ea-9d7f-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп ещё на год продлил действие санкций против властей Белоруссии. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Действия и принципы определённых членов правительства Белоруссии и других лиц продолжают представлять особенную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике Соединённых Штатов, — говорится в документе за подписью президента США.

Впервые санкции против Белоруссии были введены в 2006 году из-за того, что Штаты посчитали выборы в стране недемократичными.

Год назад администрация президента объяснила продление санкций недостаточным укреплением в Белоруссии необходимых демократических институтов. Это якобы наносит определённый вред политике Вашингтона.

Как ранее писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что предложение республиканцев о новых санкциях против России не будет реализовано. По его словам, ограничительные меры в отношении РФ не будут способствовать улучшению отношений между странами. Песков отметил, что политики выступают за введение новых санкций, чтобы добиться успеха в электоральных делах по мере развития предвыборной кампании в стране.