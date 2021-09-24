В США призвали сосредоточиться на асимметричной войне с Россией и Китаем

Американский сенатор Крис Мерфи считает, что вывод войск США из Афганистана позволит сосредоточиться на противостоянии с Россией и Китаем. Об этом сообщается на его сайте.

По словам политика, после вывода войск освободились огромные финансовые, людские и интеллектуальные ресурсы, которые могут быть направлены на решение более перспективных задач.

Мы можем переключиться на схватки, в которых действительно есть шанс на победу. Афганистан, по крайней мере в последние десять лет, к этой категории, на мой взгляд, явно не относился, — сказал Мерфи.

Он отметил, что США в данный момент участвуют в асимметричной войне с Китаем и РФ и пока терпят поражение. Он призвал усилить инвестиции в дипломатические и невоенные средства, необходимые для борьбы с угрозами, которые якобы исходят от этих стран.

Ранее сообщалось, что Китай обеспокоен растущим присутствием США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также военным партнёрством AUKUS при участии Соединённых Штатов, Австралии и Великобритании. Бывший посол КНР при ООН Ша Цзукан заявил, что Пекин «должен быть готов к нанесению первого ядерного удара».

Он призвал китайские власти проводить ещё более жёсткую политику в отношении США. По словам дипломата, Пекин обязан пересмотреть политику применения ядерного оружия лишь в качестве «возмездия» на фоне экспансии Соединённых Штатов, которые «строят новые военные союзы» в регионе.