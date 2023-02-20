В США объяснили цель поездки Байдена в Польшу Эксперт Кузник: Байден летит в Польшу для мобилизации помощи Киеву «в решающий момент» СВО

Фото: Chris Kleponis / Keystone Press Agency / Global Look Press

Профессор кафедры истории Американского университета в Вашингтоне (AU) Питер Кузник рассказал «Известиям», что президент США Джо Байден посетит Польшу 20–22 февраля в рамках глобальной инициативы по мобилизации поддержки Киева «в решающий момент» конфликта. Эксперт пояснил, что глава государства хочет показать, что поддержка Украины «не прекратится». Он добавил, что американский лидер не собирается учитывать мнение граждан США в этом вопросе.

Выбор времени имеет решающее значение в трех отношениях. Во-первых, это происходит незадолго до годовщины спецоперации. Во-вторых, визит совпадает с посланием Путина Федеральному собранию 21 февраля. И, в-третьих, это происходит, когда Россия начинает, как заявлял Зеленский, свое весеннее военное наступление, — сказал Кузник.

Он назвал нынешний момент решающим для западной коалиции, так как европейские страны проявляют признаки растущей усталости от украинского конфликта.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби ранее заявил, что 21 февраля президент США Джо Байден может обратиться к президенту России Владимиру Путину и гражданам страны во время своего визита в Польшу. Он при этом не стал уточнять содержание обращения главы США.