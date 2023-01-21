Bloomberg назвал причину возможной установки ПВО на крышах в Москве Bloomberg: Россия установила ПВО на крышах в Москве с целью защиты от беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве установили системы противовоздушной обороны на крышах зданий с целью защиты от беспилотников, пишет Bloomberg со ссылкой на официальных лиц, знакомых с ситуацией. Как утверждают источники агентства, таким образом власти хотят перестраховаться на случай новых атак в Центральной России. Минобороны РФ не комментировало информацию об установке ПВО. Ранее в Сети появились снимки установки на крышах столицы громоздких устройств, похожих на зенитные установки.

Авторы напомнили, что в 2022 году дроны атаковали российские военные объекты в Рязани и Саратовской области. Власти обвинили в нападении Украину, в то время как Киев не взял на себя ответственность за удары. По словам источников Bloomberg, новые ПВО дополнят существовавшие ранее системы вокруг столицы.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о размещении зенитно-ракетного комплекса на крыше здания Минобороны и подчеркнул, что за всей информацией следует обращаться в военное ведомство.

В свою очередь военкор Александр Коц высказал мнение, что возможная установка систем ПВО на крышах в Москве является «положительным сигналом». Он указал, что власти «осознают все риски» и готовятся к ним заранее.

Рязанский и саратовский аэродромы Дягилево и Энгельс подверглись удару реактивных беспилотников утром 5 декабря. Позднее в Минобороны РФ сообщили, что трое российских военных погибли из-за падения обломков украинского БПЛА на аэродроме в Энгельсе в ночь на 26 декабря. 29 декабря Telegram-канал Mash сообщил о взрывах в Энгельсе.