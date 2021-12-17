В США назвали нападение Москвы на Киев условием введения «адских санкций»

Экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против РФ. По его мнению, такие меры могут быть приняты только в случае, если Москва нападёт на Киев, сообщает «Интерфакс».
Вариант, когда президент США Джо Байден решился бы на санкции без вторжения на Украину со стороны Москвы, я исключаю, — заявил эксперт.
Он
Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Политик также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.
Речь Порошенко была связана с поднятой в последнее время волной публикаций о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.