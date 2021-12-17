В США назвали нападение Москвы на Киев условием введения «адских санкций»

Экс-советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии, Томас Грэм оценил вероятность введения «адских санкций» против РФ. По его мнению, такие меры могут быть приняты только в случае, если Москва нападёт на Киев, сообщает «Интерфакс».

Вариант, когда президент США Джо Байден решился бы на санкции без вторжения на Украину со стороны Москвы, я исключаю, — заявил эксперт.

Он напомнил , американский лидер не раз говорил о том, что не хочет нагнетать напряжение в отношениях с Россией. По словам Грэма все санкционные меры США при Байдене являются «очень мягкими», в отличие от предыдущих, которые были, по большей части, связаны с якобы вмешательством в выборы президента Соединённых Штатов Российской Федерацией. Он добавил, что действующий президент США хочет стабильных и предсказуемых отношений с Россией, чтобы сосредоточить внимание на Китае.

Ранее сообщалось, что бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Западу нужно составить список «адских санкций» против России на случай агрессии. Политик также сказал, что Украина в силах «защитить» свою землю, поэтому ей не нужно усиление в виде войск НАТО.

Речь Порошенко была связана с поднятой в последнее время волной публикаций о готовящемся вторжении России на Украину. И если изначально Запад заявлял, что не фиксирует у границ Украины наращивания российских войск, то сейчас речь зашла даже о готовящемся плановом нападении Москвы на Киев.