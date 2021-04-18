В США назвали ложью заявления о причастности к покушению на Лукашенко

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«Абсолютно ложными» названы заявления о причастности США к попыткам устранения президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщил представитель Госдепартамента.

Мы видели сообщения в государственных СМИ России о предполагаемом заговоре против Александра Лукашенко, а также его непосредственные утверждения об этом в СМИ. Любое предположение о том, что правительство США стояло за этим или было вовлечено в попытку убийства Лукашенко, является абсолютно ложным, — цитируе т его ТАСС.

Ранее сообщалось, что злоумышленники, планировавшие вооружённый мятеж в Белоруссии, хотели осуществить переворот летом этого года — в июне или июле. Об этом заявили на белорусском телеканале ОНТ. Мятежники планировали убить Александра Лукашенко, а также блокировать столицу, чтобы в неё нельзя было стянуть войска. Они хотели захватить радио и телевидение, по которым бы транслировали своё обращение, а также другие здания в центре белорусской столицы и блокировать минский ОМОН.

Лукашенко заявил, что деятельность мятежников финансировалась из-за рубежа. Деньги шли на подкуп людей, которые могли бы участвовать в реализации планов. В состав преступной группы входили белорусские и иностранные граждане. Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала эту информацию «провокацией» спецслужб.

Осенью 2020 года Лукашенко сообщил российскому премьеру Михаилу Мишустину, что белорусскими спецслужбами был якобы перехвачен разговор неких лиц Майка и Ника из Берлина и Варшавы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. 4 сентября запись переговоров двух чиновников из Польши и Германии обнародовали в прямом эфире на одном из белорусских телеканалов. Названный представителем ФРГ на ней говорит, что подтверждение «отравления» не так важно. По его словам, в условиях войны хороши любые методы. В свою очередь представитель Варшавы, говоря о ситуации в Белоруссии, называет Лукашенко «крепким орешком», а силовиков — профессиональными и организованными, писал NEWS.ru.