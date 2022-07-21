В США хотят отдать беженцам с Украины изъятые у России средства Минюст США хочет отдать беженцам с Украины изъятые в результате санкций против РФ средства

Фото: pixabay.com

Министерство юстиции США обратилось к Конгрессу с просьбой передать изъятое в результате санкций в отношении России имуществов пользу беженцев из Украины. Об этом заявила первый заместитель министра юстиции — генерального прокурора США Лиза Монако. Её слова приводит ТАСС.

Мы говорим об этом и просим у Конгресса разрешение на передачу им средств, вырученных от этого незаконно приобретенного имущества, — рассказала Монако во время выступления на форуме по безопасности Аспенского института в штате Колорадо.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США могут ужесточить уже введённые против РФ санкции и попытаться ослабить её потенциал. Это произойдёт, если Москва попытается «аннексировать» взятые под свой контроль территории Украины.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на это ответила, что ограничения имеют противоположный эффект: укрепляют решимость России действовать по намеченному курсу.