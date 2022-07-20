Белый дом пригрозил ужесточить уже введённые против России санкции Кирби: Вашингтон может ужесточить уже введенные против России санкции

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США могут ужесточить уже введённые против РФ санкции и попытаться ослабить её потенциал. это произоёдет в случае если Москва попытается «аннексировать» взятые под свой контроль территории Украины. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Его слова приводит РИА Новости.

Мы можем ввести дополнительные санкции, ужесточить уже действующие, а также продолжить попытки ограничивать возможности Путина продолжать войну. Ведение войны — дорогостоящее занятие, — сказал Кирби.

Он также заявил, что в результате уже принятых в отношении России коллективных санкций инфляция в стране выросла на 20%, а импорт упал на 40%

Все эти действия не проходят без последствий, и мы готовы сделать эти последствия еще более тяжелыми, — отметил представитель американской администрации.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Киев работает над введением санкций в отношении членов семей российских военных. По его мнению, в случае если российский военный принял участие в специальной операции на Украине, его дети не должны получать право на обучение в странах Запада. Ермак уверен, что в будущем Украина сможет добиться такого рода санкций.