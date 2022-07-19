В офисе Зеленского сообщили о подготовке санкций против семей военных РФ Ермак: Украина работает над санкциями против членов семей российских военных

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Украина работает над введением санкций в отношении членов семей российских военных. Об этом в интервью «Радио НВ» сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак. По его словам, пока процесс испытывает сложности с юридической точки зрения.

Я хочу, чтобы сегодня каждый солдат, ступивший на нашу землю, его родственники, его дети, его семья тоже были в списках на санкции. Это пока тяжело с юридической точки зрения, но мы работаем, — сказал Ермак.

По его мнению, в случае если российский военный принял участие в специальной операции на Украине, его дети не должны получать право на обучение в странах Запада. Ермак уверен, что в будущем Украина сможет добиться такого рода санкций.

Ранее издание EUobserver со ссылкой на источники раскрыло содержание нового пакета санкций против РФ. Под очередные рестрикции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные Волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава Ростеха Сергей Чемезов.