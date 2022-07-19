Стало известно, кто попадет под новые санкции ЕС ЕС введет санкции против Собянина, Безрукова и Машкова

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Собянин

Издание EUobserver со ссылкой на свои источники сообщило содержание нового пакета санкций против РФ. Под очередные рестрикции Евросоюза попадут Уральская горно-металлургическая компания, Сбербанк (санкции против него будут ужесточены) и представители байкерского клуба «Ночные волки». В санкционный список дополнительно попали мэр Москвы Сергей Собянин, российские актеры Сергей Безруков и Владимир Машков, а также глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Новый пакет санкций станет уже седьмым с тех пор, как Россия начала спецоперацию на Украине в феврале, — отмечает издание.

18 июля стало известно, что Главы МИД стран — членов ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских ограничительных мер, передает новостной портал Index со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто. В санкционный список включены 48 физических лиц и девять организаций, в том числе Сбербанк, вице-премьер РФ, а также региональные политики.

15 июля Еврокомиссия предложила ввести новый пакет рестрикций в отношении России. Как сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в этот перечень будет включено эмбарго на экспорт из РФ золота.